"Wenn es Winter wird...": Weihnachtskonzert der "medlz" in Harsefeld

Harsefeld : Evangelische Kirche |

bo. Harsefeld. Auf ihrer Tour "Wenn es Winter wird ..." kommen die "medlz" am Donnerstag, 22. Dezember, nach Harsefeld. In der evangelischen Kirche, Denkmalsweg 1, präsentiert die A-cappella-Frauenband aus Dresden um 19 Uhr ein stimmungsvolles weihnachtliches Programm.

Zum Repertorie gehören Klassiker wie "Adeste Fideles", moderne schwedische und amerikanische Lieder wie "Gläns över sjö och strand" und "White Christmas" sowie eigene Titel. Das Quartett trifft mit klaren Stimmen die richtigen Töne zur Weihnachtszeit.

• Eintritt: 27 Euro, ermäßigt 23 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es für 24 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es im Gemeindebüro und in der S+R Bücherstube in Harsefeld.