Workshop für Frauen in den Wechseljahren: Zwei Gesundheitsexpertinnen laden nach Brest ein

Hitzewallungen, Schlafstörungen, Schweißausbruche – die Wechseljahre können unangenehm sein. Was viele Frauen nicht wissen: „Auch Migräne, eine grundlose Gewichtszunahme, Haarausfall, Energieverlust, Muskel- und Gelenkschmerzen können Zeichen für die hormonelle Umstellung im Körper sein“, sagt Monika Murphy-Witt, ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Autorin aus Brest. „Und natürlich kann – selbst ohne körperliche Beschwerden – die Seele in dieser Umbruchzeit aus dem Gleichgewicht geraten. Depressive Verstimmungen, Konflikte in der Partnerschaft und sexuelle Unlust können die Folge sein", fügt Renate Bartels hinzu, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin mit Praxis in Harsefeld.

Das heißt aber auf keinen Fall, dass Frauen sich damit abfinden müssen, sich unwohl zu fühlen. Denn so vielfältig wie die Symptome sind, so breit gefächert ist auch die Palette an Möglichkeiten, mit denen sie zu einer neuen Balance in ihrem Leben finden können.

Für alle Frauen, die selbst aktiv etwas für Körper, Geist und Seele tun möchten, bieten die beiden Expertinnen deshalb erstmals am Samstag, 2. September (nächster Termin: 14. Oktober), einen ganztägigen Workshop zum Thema "Wechseljahre" an. Mit Impulsvorträgen, Übungen und vielen Tipps zeigen Monika Murphy-Witt und Renate Bartels wie die eigenen Ressourcen gestärkt und Beschwerden gelindert werden können. Dabei ist auch die Ernährung wichtig. "In vielen Lebensmitteln stecken wertvolle Nährstoffe und pflanzliche Hormone. Wer seinen Speisezettel entsprechend umstellt, kann das eigene Wohlbefinden verbessern – und nebenbei etwas für die Figur tun, ohne dass der Genuss dabei zu kurz kommt“, erklärt Monika Murphy-Witt. Eine Kostprobe davon bekommen die Workshop-Teilnehmerinnen beim Mittagsimbiss. "Unser Ziel ist es, eine Fülle von Strategien aufzuzeigen und Denkanstöße zu geben", sagt Renate Bartels. "Damit kann jede Frau ihren ganz persönlichen Weg durch diese spannende Lebensphase finden."

Renate Bartels

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Tel. 04164-8759199