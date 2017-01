19:32! Deutliche Niederlage für Beckdorf / HSV der nächste Gegner

Handball-Drittligist SV Beckdorf kassierte bei der SG VTB Altjührden mit 19:32 eine deutliche Niederlage, obwohl die SG nur mit einem Rumpfteam auflief. Die Mannschaft von Trainer Rayco Rodriguez weist jetzt schon acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf. In Halbzeit eins konnte der Geestclub mit dem Gastgeber noch mithalten. Spielstand nach 30 Minuten: 12:14 aus Beckdorfer Sicht. Das Foto zeigt Tobias Hesslein, der drei Tore davon erzielte. Doch nach dem Pausentee gingen Bälle verloren, die Abwehrleistung war miserabel, die Außen-Akteure wurden kaum in das Angriffs-Spiel einbezogen. Jetzt kommt es ganz "dicke": Am, trifft Beckdorf in der Sporthalle "Auf dem Delm" auf den HSV Hamburg. Beginn:19.30 Uhr.