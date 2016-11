26:27! Beckdorf verliert das Aufsteiger-Duell Duell

ig. Beckdorf. Handball-Drittligist SV Beckdorf verlor am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger MTV Braunschweig mit 26:27 (12:12), bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Rayco Rodriguez war von Beginn an hellwach, erarbeitete sich in der 18. Minute einen Vier-Tore-Vorsprung. Braunschweig nahm eine Auszeit, schaffte in der 24. Minute den Ausgleich. Halbzeitstand: 12:12. In Hälfte zwei zog der MTV, als Beckdorf in Unterzahl spielte, auf 21:16 (45.) davon. Beckdorf hielt dagegen, startete eine Aufholjagd, verkürzte auf 25:24 (57. Min.). Hoffnung keimte auf. Doch eine Zeitstrafe in den letzten 90 Sekunden und ein Siebenmeter bescherten die Niederlage. Nächster Gegner ist der Tabellenzehnte Oranienburger HC. Termin und Ort: Samstag, 19. November, 19.30 Uhr, Sporthalle "Auf dem Delm" in Beckdorf.