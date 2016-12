Beckdorf bleibt Schlusslicht

ig. Beckdorf. Der SV Beckdorf bleibt Schlusslicht in der Dritten Handball-Liga. Das Team von Trainer Rayco Rodriguez verlor das Heimspiel gegen den DHK Flensburg vor 190 Zuschauern mit 28:32. Ein Sieg wäre möglich gewesen. Aber in der 24. Minute wurde Torben Ankersen nach der dritten Zweitstrafe qualifiziert. Und in der 69. Minute vergab Tobias Hesslein beim 28:29 die Chance zum Ausgleich. Im Gegenzug gelang den Gästen das 30:28. Zwei weitere Treffer folgten. Beckdorf spielte auf Augenhöhe, leistete sich aber viele Abspielfehler. Am Samstag, 10. Dezember, trifft der Club auswärts auf den Tabellenvierzehnten Grün Weiß Werder.