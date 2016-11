Beckdorf trägt die „Rote Laterne“

ig. Beckdorf. Das Drittliga-Handball-Team des SV Beckdorf verlor das Heimspiel gegen den Oranienburger HC mit 21:29, ist Schlusslicht in der Tabelle. Für SV-Trainer Rayco Rodriguez (Foto) sind die schwachen Angriffsleistungen und fehlende Alternativen Grund für die Niederlage. "Die Spieler sind am Ende kaputt, treffen dann die falschen Entscheidungen." Am Samstag, 26. November, steht für die Beckdorfer das Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn SC Magdeburg II (15.) an. Die Gastgeber verloren ihre letzte Auswärtspartie gegen "Liga-Primus" HSG Nord Hu knapp mit 31:30.