Proppevolle Besucherränge, bunte Schaubilder, Prüfungen im Reiterwettbewerb, Fohlengala, römische Kampfwagen und Spitzensport im Dressur- und Springsattel, der rund 12.000 Besucher begeisterte: Das traditionelle Turnier des Reitvereins Harsefeld in Bargstedt war am vergangenen Wochenende einmal mehr beste Werbung für den Reitsport.Hier der Blick in die Siegerliste: Dressur Grand Prix, Svenja Peper mit Disneyworld (RV Harsefeld, Dressur Prix St. Georges Juliane Brunkhorst mit Sandra Royal (RV Harsefeld), Springen Klasse S Lars Stange mit Diarados (RV Fredenbeck), zweiter Platz Harm Wiebusch mit Cherie (RV Fredenbeck), Springen Klasse S Sophie Hinners mit Eliza (RV Sittensen), Hauptsprungprüfung, Klasse S Holmar Meyer mit King Clooney (Schwarme).