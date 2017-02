Der Einsatz stimmte

Pflichtsieg für die HSV-Handballer! Bei Drittliga-Schlusslicht SV Beckdorf gewannen die Hanseaten vor 225 Fans deutlich mit 35:25. Die bleiben weiter Tabellenletzter. Der Geestclub überzeugte mit kämpferischem Einsatz, konnte aber einmal mehr die bekannten Schwächen in Abwehr und Angriff nicht ablegen. Er habe mit neun Akteuren die Mannschaft auf das Heimspiel gegen die Hanseaten vorbereitet, so Trainer Rayco Rodriguez nach der einseitigen Partie."Leider haben die Spieler die Vorgaben nicht umgesetzt", so der Trainier. Auch bemängelte er die fehlenden Alternativen auf der Bank.