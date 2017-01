Nach dem Umbau: Aus "Lady Vital" wird "Mein Sport 30" in Harsefeld

Nach den umfangreichen Umbauarbeiten im Lady Vital an der Herrenstr. 10 in Harsefeld erwacht das Frauen-Fitness-Studio pünktlich zum zehnjährigen Bestehen frisch renoviert und mit neuen Cardio-Geräten zu neuem Leben.Dieser Anlass hat auch die Umfirmierung zu „Mein Sport 30“ zur Folge.Heike Hermeling, die das „LadyFitness“ seit 30 Jahren erfolgreich in Stade betreibt, holt damit das bewährte Erfolgskonzept aus Himmelpforten nach Harsefeld.Einladend, hell und freundlich sind die Räumlichkeiten nach dem Umbau. Betreut werden die Mitglieder von einem Team aus hoch motivierten Mitarbeiterinnen, auf deren Professionalität und Zuverlässigkeit seit Jahren gezählt werden kann. „Nutzen Sie unser Starter-Angebot noch bis zum 8. Januar und werden Sie Clubmitglied“, laden Heike Hermeling und ihr Team herzlich ein. Selbstverständlich profitieren alle Mitglieder von der Kooperation mit dem Lady Fitness in Stade.• Infos: Tel. 04164 - 90 80 99, http://mein-sport-30.de