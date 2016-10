Beckdorfs Coach kritisiert die Einstellung einiger Spieler

Sechste Niederlage im siebten Spiel! Handball-Drittligist SV Beckdorf ist noch nicht in der Spur. Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Trainer Rayco Rodriguez die Auswärtspartie beim SV Anhalt-Bernburg deutlich mit 24:31, besetzt weiterhin einem Abstiegsplatz. Beckdorf kam gut ins Spiel – Spielstand in der 11. Minute 5:5 - gab dann aber das Spiel aus der Hand. Halbzeitstand: 11:16. Nach der Pause setzten sich die Gastgeber auf 25:16 ab (45.), gewannen verdient. Trainer Rayco Rodriguez kritisierte einmal mehr „die Einstellungsprobleme bei einigen Spielern“. So wurde Eike Wertz suspendiert – über eine Vertragsauflösung wird nachgedacht. Bitter sind die Verletzungsprobleme. Rok Setnikar verletzte sich, wird über Monate nicht spielen können. Das nächste Heimspiel:, 19.30 Uhr, gegen den Tabellenzweiten SV Altenholz.