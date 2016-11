Sogar aus Berlin angereist

35 Jugendteams aus 14 verschiedenen Vereinen beteiligten sich am traditionellen Faustball-Jugendturnier des MTV Wangersen. In der Ahlerstedter Sporthalle wurde in sieben verschiedenen Jugendklassen um Medaillen und Urkunden gekämpft. Dabei waren die Nachbarvereine Essel, Düdenbüttel, Oldendorf, Armstorf, Abbenseth und Selsingen, aber auch aus Berlin, Hannover, und Bremen kam der Faustball-Nachwuchs. Die erfolgreichsten Teams stellte der MTV, der viermal Gold, darunter die U12-Deerns (Foto), viermal Silber und einmal Bronze gewinnen konnte. Wangersen schickte 13 Teams ins Rennen. Goldmedaillen gewannen außerdem noch der TuS Empelde, der Wardenburger TV und die Berliner TS.