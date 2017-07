"Solche Spielerinnen brauchen wir"

Die 17-jährige Vivien Werner vom MTV Wangersen ist Faustball-Nationalspielerin. Im schweizerischen Magglingen fanden anlässlich des internationalen Jugendcamps Länderspiele der U18 statt. Und Bundestrainer Hartmut Maus war begeistert vom Wangerser Nachwuchstalent.Deutschland bot dafür seinen Perspektivkader auf, der bei den Weltmeisterschaften 2018 in der USA spielen soll. Zu diesem Perspektivkader zählt Werner. Sie wurde von Maus in allen vier Partien auf ihrer Lieblingsposition eingesetzt, als Hauptangreiferin. Voll des Lobes war der Bundestrainer: „Sie hat gezeigt, dass sie unbedingt zur WM will. Solche Spielerinnen werden gebraucht.“