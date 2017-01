Stefan Völkers will helfen

Handball-Drittligist SV Beckdorf landet einen Überraschungs-Coup: Rückraum-Spezialist Stefan Völkers (Foto) kehrt zurück, will dem Geestclub im Abstiegskampf helfen. Amsoll der Linkshänder im Heimspiel gegen die Mecklenburger Stiere schon für mehr Stabilität und viele Tore sorgen. Völkers führte seinen Club in der vergangenen Oberliga-Saison zur Meisterschaft und damit zum Wiederaufstieg – und sagte dann "Tschüss". Zuletzt spielte der Beckdorfer in der dritten Beckdofer Herren in der Kreisliga, nahm ab und zu am Training des Drittligisten teil. Beginn der Partie gegen die "Stiere" in der Sporthalle „Auf dem Delm": 19.30 Uhr.