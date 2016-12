Tigers auf Rang drei

Hohe Niederlage für TuS Harsefeld Tigers beim EC Nordhorn

Die TuS Harsefeld Tigers haben ihre Auswärtspartie gegen den EC Nordhorn mit 1:13 verloren. Den einzigen Treffer für die Harsefelder erzielte Benjamin Bootsmann im Mitteldrittel.Vor einer beeindruckenden Kulisse von 800 Zuschauern überrannte Nordhorn die Gäste aus der Geest, erzielte im ersten Drittel sechs Tore. In der Drittelpause stellte Trainer Rolf Corleis die Reihen um. Und es gelang, das Mitteldrittel ausgeglichen mit 1:1 zu beenden. Im letzten Drittel wollten die Hausherren den Fans noch einmal alles zeigen, erzielten erneut sechs Treffer zum Endstand von 1:13. Nach dem letzten Spiel in diesem Jahr bleiben die Tigers zum Jahreswechsel auf dem dritten Platz der Verbandsliga Nord. Im neuen Jahr starten die Harsefeld-Tigers mit einem Heimspiel am, um 19.30 Uhr gegen die Rostocker EC Freibeuter.