Trainerwechsel beim MTV Wangersen

Bei der 1. Herren des MTV Wangersen gibt es im Sommer im Trainerteam einen großen Umbruch. Die erfolgreichen Fußball-Trainer Johann Höft (Foto) und Co-Trainer Timo Brinkmann wollen auf eigenem Wunsch ihr Amt am Ende der laufenden Saison niederlegen. "Beide haben in den vergangenen zwei Jahren Großartiges geleistet. Und auch außerhalb des Fußballplatzes viel bewegt. In einer sehr schweren Phase haben sie den Fußball in Wangersen wieder salonfähig gemacht", lobt MTV-Pressewart Bernd Schnackenberg. Ab Sommer wird Sven Dipper das Zepter in Wangersen übernehmen.