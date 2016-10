TuS Harsefeld an der Spitze

ig. Harsefeld. Fußball-Landesligist TUS Harsefeld besiegte am vergangenen Wochenende im Waldstadion den Kreisrivalen SV Drochtersen/Assel mit 3:0, setzt sich an die Tabellenspitze. Das Kehdinger Team startete gut in die Partie, verlor aber nach 20 Minuten den Faden. "Wir haben selbstbewusst begonnen," so D/A-Trainer Hannes Schulz nach der Partie. Dann sei der Gastgeber aber immer besser geworden. "Und in Halbzeit zwei war von uns nichts mehr zu sehen." Harsefelds Trainer Dennis Mandel lobte seine Mannschaft: "Wir hatten alles im Griff."