Zwei Siege

ig. Harsefeld. In der Fußball-Landesliga besiegte der TuS Harsefeld im Waldstadion SV Teutonia Uelzen mit 3:0, bleibt auf Platz zwei in der Tabelle und in zwölf Partien unbesiegt. Das in fünf Spielen sieglose D/A II-Team gewann überraschend beim MTV Eintracht Celle mit 3:1. Kommentar des Trainers Hannes Schulz: "Meine Spieler waren aggressiv, haben eine tolle Leistung hingelegt."