Fleischerei Friemann in Harsefeld bietet leckere Weihnachtsmettwurst an

Harsefeld : Fleischerei Friemann |

Wer auf der Suche nach einer originellen Idee für Weihnachten ist: Jessica Wendland von der Fleischerei Friemann in Harsefeld hält leckere Weihnachtsmettwurst bereit. Beim Nightshopping in Harsefeld am Freitag, 25. November, 18 bis 24 Uhr, steht der Imbisswagen der Fleischerei Friemann wieder vor dem Café „Dante“ auf dem Platz. Dort gibt es Bratwurst und Pommes. Im Geschäft bietet das Team halbe Hähnchen und heiße Hochzeitssuppe zum Mitnehmen an.