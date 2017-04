Kräuterwochenende und Thermomix-Schau im Harsefelder Gartencenter Tobaben

Harsefeld : Gartencenter Tobaben |

Zum Harsefelder Jahrmarkt heißt das Gartencenter Tobaben von Freitag bis Sonntag alle Blumen- und Pflanzenfreunde herzlich willkommen. Der Familienbetrieb zeigt sein reichhaltiges Angebot an Sommerblumen, Gartenpflanzen, Stauden, Rosen und vielen weiteren Dekorationsideen, die Haus und Garten schöner machen.

Am verkaufsoffenen Sonntag wieder dabei ist Thermomix-Expertin Kerstin Müller. Mitten in der Kräuterabteilung stellt sie mit ihrem Team von 13 bis 18 Uhr den multifunktionalen Küchenhelfer vor. Der aktuelle Thermomix wird in Aktion gezeigt und es können Leckereien wie Pesto, Dips und Suppe vor Ort probiert werden. „Das Interesse am Thermomix war im letzten Jahr bereits sehr groß, so dass wir Frau Müller gerne wieder eingeladen haben“, sagt Gartencenter-Inhaber Klaus Tobaben. „Passend zum Thema wird auch unsere Auswahl an Kräutern, Tomaten, Gurken und Gemüsepflanzen an diesem Wochenende entsprechend groß sein.“

Das Gartencenter Tobaben, Buxtehuder Straße 15, hat montags bis freitags, 9 bis 18.30 Uhr, samstags, 9 bis 18 Uhr, und diesen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.