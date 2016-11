Mode und mehr: Nightshopping bei Gelis in Harsefeld

Harsefeld : Gelis Boutique |

Das Besondere beim Nightshopping in Harsefeld am Freitag, 25. November, genießen: Bei Gelis laden Inhaber Bastian Renck und sein Team die Kunden ein, den speziell für das Geschäft ge­rösteten und in einer hochwertigen Maschine zubereiteten Kaffee zu probieren - die Espressomischung „Espresso di Nonna Bonaria” und die Filterkaffee-Variante „Oma Friedas Sonntagskaffee”. Die Kaffeesorten wurden nach den Großmüttern von Bastian Renck und seiner Ehefrau Silvana benannt. Darüber hinaus bietet Gelis beim Nightshopping 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, das von exklusiven Weinen und Spirituosen über einzigartige Delikatessen bis zur typgerechten und individuellen Damen- und Herrenmode reicht. „Wir bieten hohe Qualität, führen neben bekannten Marken in allen Preislagen auch eine eigene Modekollektion, beraten jeden Kunden und stellen für jeden das richtige Outfit zusammen“, sagt Bastian Renck.