Modetrends in Harsefeld: Das Team von Lütjen Mode berät rund ums Outfit

Harsefeld : Lütjen Mode |

Nightshopping in Harsefeld am Freitag, 25. Mai, 17 bis 23 Uhr: Bei Lütjen Mode in der Herrenstraße 23 finden Damen und Herren in einladender Atmosphäre und im Rahmen des Nightshoppings bei leckeren Cocktails die aktuellen Modetrends. Leiterin Kathrin Lilgert und ihr Team stehen bei allen Fragen rund ums Outfit zur Verfügung und helfen auch gerne bei der Zusammenstellung.

Ganz neu im Sortiment sind die Herrenschuhe von der Firma DIGEL in den Farben Cognac, Dunkelbraun und Schwarz. Es gibt verschiedene Modelle, sodass der modebewusste Herr sowohl zum Anzug als auch zur Jeans und zum lässigen Leinen-Sakko den passenden Schuh findet.