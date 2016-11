Naketano, kuscheliger Strick und Minimal-Prints: die neuesten Modetrends bei Lütjen Mode in Harsefeld

Harsefeld : Lütjen Mode |

Nightshopping in Harsefeld: Bei Lütjen Mode in Harsefeld können sich die Besucher am Freitag, 25. November, 18 bis 24 Uhr, bei leckerem Punsch über die neuesten Modetrends informieren. Unter anderem sind laut dem Lütjen-Team Sterne, Punkte und Streifen, kuschelige Strickwaren und feminine Blusen sind absolut im Trend. Im Herrenbereich bieten die Harsefelder Modeexperten unter anderem Hemden mit Minimal-Print sowie taillierte Sakkos in diversen Blautönen an.

Ganz neu im Sortiment sind Shirts und Sweats aus der Naketano-Produktion. Erste Shirts liegen bereits bei Lütjen Mode im Regal, weitere werden in naher Zukunft dazu kommen.