Nighshopping in Harsefeld: Fleischerei Friemann sorgt für die Verpflegung

Im Rahmen des Nightshoppings in Harsefeld am Freitag, 25. Mai, 17 bis 23 Uhr, kann die heimische Küche kalt bleiben: Denn ein halbes Hähnchen und heiße Hochzeitssuppe gleich zum Mitnehmen hält das Team der Fleischerei Friemann, Friedrich-Huth-Straße 22, für seine Kunden bereit. Außerdem steht wie in jedem Jahr beim Nightshopping der Grillwagen der Fleischerei Friemann auf dem zentralen Marktplatz. Dort gibt es Pommes und Bratwurst zur Stärkung.