Nightshopping in Harsefeld: Prozente im Schuhhaus Steffens

Harsefeld : Schuhhaus Steffens

Die aktuelle Schuhmode zum Special-Preis: Das Team vom Schuhhaus Steffens in Harsefeld, Marktstraße 4, gewährt am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, zehn Prozent Preisnachlass auf alle Schuhe und Taschen. Besonders angesagt sind z.B. Sneaker und Sandalen sowie die Farbe Weiß, kombiniert mit Glitzer. Außerdem halten die Mitarbeiter im Rahmen des Nightshoppings am Freitagabend bis 23 Uhr leckere Snacks und Getränke für ihre Kunden bereit. Beratung wird im Schuhhaus Steffens immer groß geschrieben. Am Freitag ab 17 Uhr sind die Schuhtechniker aus der hauseigenen Werkstatt für alle Kunden bezüglich Einlagen und Erhöhungen vor Ort.