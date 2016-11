Nightshopping in Harsefeld: Thermomix in der S&R Bücherstube

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr hat Tanja Schuldt von der S&R Bücherstube in Harsefeld die Thermomix-Beraterin Kerstin Müller (re.) gebeten, beim Nightshopping am Freitag, 25. November, 18 bis 24 Uhr, in der Bücherstube wieder Leckereien aus dem Thermomix anzubieten. Interessierte können sich gleich vor Ort das vielseitige Gerät anschauen und Fragen stellen. Darüber hinaus bietet die S&R Bücherstube eine umfangreiche Auswahl an Thermomix-Kochbüchern an. „Wir sind richtig gut ausgestattet“, sagt Tanja Schuldt.Zudem finden Interessierte in der S&R Bücherstube viele tolle Bücher, Kalender, Karten, Bastelzubehör und vieles mehr. www.buecherstube-harsefeld.de und www.mixen-mit-schildi.de