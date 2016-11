Schöner Schmuck mit Preisnachlass: Juweilier Wedel lädt zum Nightshopping in Harsefeld ein

Harsefeld : Juwelier Wedel |

Bei Juwelier Wedel beginnt am Nightshopping-Abend am Freitag, 25. November, 18 bis 24 Uhr, bei Punsch, Sekt und kleinen Leckereien das traditionelle bundesweite Preisausschreiben, das bis Weihnachten läuft. Schon zweimal ging bisher der Hauptpreis nach Harsefeld. Außerdem bietet Carsten Wedel von 9 bis 24 Uhr einen Preisnachlass von zehn Prozent auf das gesamte Sortiment. Neu sind u.a. das Weihnachtsspe­cial von Leonardo, eine wunderschöne Kette mit Anhänger, zum Preis von 99,95 Euro sowie die Farben der Paul Hewitt-Armbänder in Bordaux, Grün und ganz in Schwarz.