Schuh Mann in Harsefeld lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein

Mit vielen attraktiven Angeboten an Damen-, Herren- und Kinderschuhen wartet das Team von „Schuh Mann“ in Harsefeld am verkaufsoffenen Sonntag auf seine Kunden. Auf der rund 300 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden dort mehr als 5.000 Paar Schuhe präsentiert, unter anderem von Rieker, Tamaris, Marco Tozzi, Docker‘s, Mustang, Esprit, S‘Oliver, KangaRoos, Tortuga, Adidas, Nike, Converse und Puma. Auch die Exklusivmarken Boxx, Red Boxx, Scarbeller, Alyssa, Living updated werden angeboten. Eine große Auswahl an Taschen, Rucksäcken, Sporttaschen, Gürteln und Geldbörsen sowie modischen Tüchern komplettieren das Angebot.

Auch wenn das Geschäft erst vor rund sechs Wochen eröffnet hat, markiert der Frühjahrsmarkt einen wichtigen Termin in der Entstehungsgeschichte von „Schuh Mann“ in Harsefeld.

Genau vor einem Jahr nämlich besuchte Michael Theis, Verkaufsleiter der 45 Filialen der Firma R&U Schuh GmbH aus Alfstedt (bei Bremervörde), zu der „Schuh Mann“ gehört, den verkaufsoffenen Sonntag in Harsefeld und war von der Atmosphäre und dem Angebot des Fleckens begeistert. „Harsefeld ist eine aufstrebende Ortschaft mit vielen Neubaugebieten, in die viele junge Familien ziehen“, so Michael Theis. „Der Standort ist für uns ideal.“