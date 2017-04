Top-E-Bikes zum Sonderpreis: Der Besuch bei Zweirad Tobaben am verkaufsoffenen Sonntag in Harsefeld lohnt sich

Harsefeld : Zweirad Tobaben |

Zum verkaufsoffenen Sonntag in Harsefeld am 30. April, 13 bis 18 Uhr, hält Zweirad Tobaben an der Schulstraße ein besonders umfangreiches Angebot an Elektrobikes zu reduzierten Preisen (Preisnachlässe zwischen 100 und 400 Euro) bereit. Der Renner dabei ist das Pegasus Opero E8R Elektrofahrrad, das im Test überragend abgeschnitten hat und das das Tobaben-Team am Aktionstag für 2.279 Euro statt der regulären 3.199 Euro anbietet.

"Dabei ist neben der bedienungsfreundlichen Technik, den guten Fahrteigenschaften und dem gelungenen Design die brandneue Software, mit der die Schaltung betätigt wird, ein Highlight", sagt Günther Tobaben. "Radfahrer können zwischen der bisherigen manuellen und der vollautomatischen Schaltung wählen. Dann springt die Schaltung automatisch von Gang zu Gang." (wd).