Winterzauber in Harsefeld: Hier wird es Gästen warm ums Herz

Harsefeld : Winterzauber |

Ob Apfelpunsch, Altländer Tee, heißer Schokolade oder Eier-Grog – bei dieser Vielfalt an heißen Getränken auf dem Harsefelder Winterzauber am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, kann einem nur warm ums Herz werden. Auf dem Gelände im Klosterpark präsentieren sich die Aussteller mit 55 Ständen. Organisiert wird der Winterzauber vom Stadtmarketing Harsefeld und dem Lions Club.

„Es sind einige neue Stände dabei“, freut sich Susanne Nettkau vom Stadmarketing, die bei der Organisation ehrenamtlich Kirsten Kanitz-Nawrath unterstützt wird. So kommt Susanne Dittmer, die Gewinnerin des Existenzgründerpreises, mit ihren selbstgemachten Chutneys, BBQ-Saucen, Knäckebrot und Pralinen. Aber auch für die weihnachtliche Stimmung und Atmosphäre gibt es neue Stände. Erstmals dabei ist La Tienda mit weihnachtlichen Dekoartikeln und der Flammendoktor mit Flammentöpfen und Fackeln.

Außerdem werden Handarbeiten wie Häkel- und Strickartikel angeboten, Alpaka-Jacken, Schals, Stulpen, Handschuhe und Walkmode, sowie individuelles Kunstdesign aus Metall und Holz. Des weiteren gibt es Leuchtsterne, Strohsterne und Bienenwachskerzen, Tees, Gewürze und verschiedenste Spirituosen zum Mitnehmen. Tolle Preise verspricht der Lions Club Harsefeld mit seiner Advents-Tombola, dessen Erlöse sozialen Projekten zukommen. Die heimische Küche kann an diesem Wochenende gerne kalt bleiben: Beim Winterzauber gibt es herzhafte Leckereien wie Grünkohl, Burger und Rippchen vom Mammut-Grill, Kartoffelgerichte, Bratwurst und Pommes, Nudeln, griechische und türkische Spezialitäten. Naschkatzen können auswählen zwischen Waffeln, Schmalzkuchen, Schokofrüchten, Poffertjes, weihnachtlichem Marzipan, Konfekt und gebrannten Mandeln.

Im historischen Amtshof und im Museum Harsefeld ist ebenfalls jede Menge los: Die Lions-Frauen laden im Klosterkeller zu Kaffee und Kuchen ein. Die Friedrich-Huth-Bücherei stellt ihre Räume für die Preise der Tombola und für die DLRG zum Basteln mit Kindern zur Verfügung. Auch das Team der Friedrich-Huth-Bücherei bastelt mit Kindern. Im Museum Harsefeld werden Töpferkunst, Strohsterne, Pflanzenölseifen und Schmuck aus Nespresso-Kaffeekapseln gezeigt. Außerdem verkauft das Museumsteam das druckfrische 29. Jahrbuch „Geschichte und Gegenwart“ des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte.

Für die kleinen Besucher lohnt sich der Winterzauber gleich mehrfach: An beiden Tagen bringt der Weihnachtsmann mit einem gut gefüllten Naschsack Kinderaugen zum Glänzen. Während die Großen bei einem wärmenden Glühwein plauschen, können die Kleinen das Kinderkarussell zum Abheben bringen.



Kunst mit Flammen und Motorsäge:

Am Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr, kommen die Feuerkünstler „Spinning Area“ mit ihrer rasanten Feuershow auf die Fläche zwischen Amtshof und Kirche. Für beide Tage hat das Stadtmarketing den Motorsägenkünstler Oliver Wendt engagiert, der mit seiner Motorsäge große und kleine Kunstwerke fertigt.



Winterzauber in Harsefeld

Klosterpark

Samstag, 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 12 Uhr bis 18 Uhr.