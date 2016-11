Zehn Prozent Rabatt: Parfümerie Plett in Harsefeld lädt zum Nightshopping ein

Harsefeld : Parfümerie Plett |

In der Parfümerie Ilona Plett wird beim Night-Shopping in Harsefeld, 25. November, ab 18 Uhr die Weihnachtszeit mit zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen sind Gutscheine und Sonderpreise) eingeläutet.

Auf die Marke Babor schenkt das Team seinen Kunden einmalig an diesem Abend 20 Prozent Rabatt.

Winterliche neue Düfte sind auch eingetroffen und dürfen nach Herzenslust ausprobiert werden.

Passend zur Herbst- und Wintermode findet sich in der Parfümerie Plett das richtige Make-Up mit den aktuellen Farben. Zudem gibt es eine große Auswahl von Adventskalendern für Sie und Ihn.

Ab 20 Uhr zeigt Pigmentistin Carola Augustin an einem Model die Permanent-Make-up-Technik von Goldeneye. Alle Interessierten sind herzlich willkommen und können sich gerne ihr persönliches Beratungsgespräch reservieren.

Das Team der Parfümerie Plett freut sich, die Gäste bei einem Glühwein vor dem Geschäft begrüßen zu dürfen.