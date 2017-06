Ambulanter Pflegedienst der OsteMed eröffnet Standort in Ahlerstedt

Drei Infoabende

sb. Ahlerstedt. Am dem 1. Juli versorgt der ambulante Pflegedienst der OsteMed auch pflegebedürftige Patienten im Landkreis Stade. Mit einem neuen Standort in Ahlerstedt wird der ambulante Pflegedienst der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme in Zukunft auch den südlichen Bereich des Landkreises Stade mit abdecken.



"Nach der erfolgreichen Regionalisierung der ambulanten Pflege der OsteMed in Bremervörde im vergangenen Jahr kam es in der letzten Zeit zu immer mehr Kundenanfragen aus den umgrenzenden Regionen des Landkreises Stade", sagt Denise Dammann, Diplom-Pflegewirtin und Leiterin des Ambulanten Pflegedienstes. "Deshalb wurden jetzt im Zentrum von Ahlerstedt im Ärztehaus an der Stader Straße 6 Räume angemietet und das ambulante Pflege- und Betreuungsteam der OsteMed verstärkt."



Ab Samstag, 1. Juli, bietet der Ambulante Pflegedienst der OsteMed dann für die wachsende Gemeinde Ahlerstedt und Umgebung eine umfassende und ganzheitliche Betreuung an. Das Angebot reicht von der Verhinderungs- über die Behandlungspflege bis zur Seniorenbetreuung und hauswirtschaftlichen Hilfe. Viele Leistungen werden dabei von der Pflegekasse übernommen.



Der ambulante Pflegedienst der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH besteht seit mehr als 20 Jahren. Gemäß dem Motto "Näher bei den Menschen! Gut und sicher versorgt in der Region!" ist es der OsteMed ein besonderes Anliegen, Hilfen und Pflege und Betreuungsleistungen näher und schneller zu den Menschen zu bringen. Gern informieren die Mitarbeiterinnen, bei einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin über die Möglichkeiten und Angebote der ambulanten Pflege und hauswirtschaftlichen Betreuung.



Darüber hinaus sind in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen geplant.



Nächste Termine zum Thema "Pflegebedürftigkeit - Eine Orientierung zur Einstufung und Leistungen der Pflegeversicherung" finden am Montag, 26. Juni, Donnerstag, 29. Juni, sowie Dienstag, 4. Juli, jeweils um 19 Uhr im Schützenhof in Ahlerstedt statt.

Eine Anmeldung wird erbeten unter ( 04281 - 711 75 00.