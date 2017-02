Anfassen und ausprobieren: M&S Bauelemente in Bargstedt lädt zur Hausmesse ein

wd. Bargstedt. Zur traditionellen Hausmesse und Einweihung der umgestalteten Geschäfts- und Ausstellungsräume laden Michel Feldtmann und sein Team am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, in die Firma M&S Baulelemente in Barg­stedt ein. Im Rahmen des umfangreichen Umbaus wurden die Verkaufsräume komplett neu gestaltetet und modernisiert. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf ein attraktives Gewinnspiel, Rabatte, Infos und viele neue Trends freuen. Dazu gehören z.B. die neue Kollektion von Markilux Markisen sowie die Haustüren 2017 der Firma Rodenberg. Neu im Programm ist auch die Smart Home-Steuerung von Somfy , die für erheblich mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sorgt. Mit der Smarthome Steuerung von Somfy können Rollläden, Markisen, Licht, Heizung und Tore sowohl von zuhause als auch von unterwegs gesteuert werden. Ein weiteres Highlight ist die Präsentation von Sektionaltoren für Garagen. „Besonders starkes Interesse haben unsere Kunden zurzeit auch an Terrassendächern“, sagt Michel Feldtmann. Kein Wunder, denn mit einem Terrassendach fängt der Sommer nicht nur früher an, sondern hört auch später auf. Ein plötzlicher Regenguss stört die Grillfeier auf der Terrasse nicht und mit Seitenwänden zum Schieben kann auch Wind abgehalten werden. „Bei uns gibt es Bauelemente zum Wohlfühlen“, so Michel Feldtmann. „In der Ausstellung können Besucher alles anfassen und ausprobieren.“

Das Leistungsspektrum des Unternehmens, das vor rund 35 Jahren in Bargstedt gegründet wurde, reicht vom Verkauf und Wartung von Haustüren über die Montage von Einbruchschutz bis zum Nachrüsten der Rollladen auf Elektroantrieb, von der Montage von Vordächern bis zur Planung und dem Bau von Wintergärten.

Dafür, dass alle Arbeiten reibungslos und zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber ablaufen, sorgen neben dem Geschäftsführer Michel Feldtmann und seinem Bruder Tim Feldtmann als Prokurist, verantwortlich für den Verkauf, fünf qualifizierte Monteure und zwei Büroprofis.



Gewinspiel

Jede Anfrage, die die Besucher an den beiden Tagen der offenen Tür stellen, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Als Preise locken drei attraktive Einkaufsgutscheine im Wert von 250 Euro, 150 Euro und 100 Euro. Eine Box für die Anfragen steht bereit.





M&S Bauelemente GmbH

Bargstedt

Landstraße 14



Tage der offenen Tür am

Sa., 25. + So., 26. Februar

jeweils 10 bis 17 Uhr.