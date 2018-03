Frauen und Finanzen: Das ist wichtig

Die Sparkasse Stade-Altes Land lädt am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr zu einem für Frauen wichtigen Thema ins Sparkassen-Forum am Pferdemarkt (Eingang Inselstraße) ein. Yvonne Hilberink, Betriebswirtin IHK und Referentin des Sparkassen-Beratungsdienstes „Geld und Haushalt“, hält einen Vortrag zum Thema „Wie sich Frauen erfolgreich für ihre Finanzen engagieren“.Finanziell abgesichert zu sein, ist für alle wichtig. Dabei erfordern unterschiedliche Erwerbsbiografien auch unterschiedliche Herangehensweisen an die Finanzplanung. Besonders Frauen sollten frühzeitig selbst aktiv werden, je früher desto besser. Doch wie geht Frau planvoll vor und auf welche Besonderheiten muss Frau achten?Mit Wissen um die eigenen Bedürfnisse und mit Kenntnissen des Marktes lassen sich die eigenen Finanzen erfolgreich gestalten.Dieses Sparkassen-Forum liefert die nötigen Informationen für Frauen, die ihre Altersvorsorge und den Vermögensaufbau in die eigene Hand nehmen wollen.• Kostenfreie Eintrittskarten sind in allen Beratungs-Centern der Sparkasse erhältlich oder können unter ( 04141-4900 oder im Internet unter www.spk-sal.de bestellt werden.