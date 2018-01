"Ganz großes Kino" beim Harsefelder Bauunternehmen Viebrock

Was für ein Auftakt für 2018! Beim Harsefelder Bauunternehmen Viebrock gab es "ganz großes Kino": Die im Stile eines Kinosaals gestaltete Reithalle neben dem Betriebsgelände in Weißenfelde bildete den stimmungsvollen Rahmen für die Jahresauftaktveranstaltung, den die Familienfirma alljährlich für Mitarbeiter und Geschäftspartner ausrichtet. Zu den mehr als 1.000 Gästen zählten auch zahlreiche Vertreter von Politik und Wirtschaft. Den Auftakt bildete eine atemberaubende Performance der Gruppe "Light Balance", die das Publikum schon bei mehreren Castingshows begeisterte. Firmenchef Dirk Viebrock ließ das vergangene Jahr anhand einiger Eckdaten Revue passieren und bot einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr. Als Stargast trat die Torhüterlegende Oliver Kahn auf. Der Torwart-Titan referierte über das Erfolgsrezept von Spitzenteams.1.000 verkaufte Häuser im Jahr - das ist nach den Worten von Dirk Viebrock die "Happiness-Grenze". Alles, was darüber liege, sorge für ein zufriedenes Lächeln. Doch wenige Wochen vor dem Jahresende habe es - wie schon 2016 - gar nicht danach ausgesehen, dass die 1.000er-Marke überschritten werde: Mit verhaltenem Blick habe er am 30. Dezember auf die Abschlusszahlen geschielt, gestand der Firmenchef: "Doch wie im Vorjahr wurde der Dezember der erfolgreichste Monat. Am Ende verkauften wir 2017 insgesamt 1.070 Häuser." 2016 seien es 1.052 Häuser geworden. Auch die Geschäftszahlen sorgten für zufriedene Gesichter: Der Viebrock-Konzern machte 2017 insgesamt 273 Mio. Euro Umsatz. Das ist ein Anstieg um 13 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2.000 waren es noch knapp 85 Mio. Euro.Damit die Firma Viebrock künftig noch besser für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist, gab es im Unternehmen einige Umstruktierierungen. Mehr dazu lesen Sie in der Samstags-Ausgabe des WOCHENBLATT.