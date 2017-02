Geschäftserweiterung und neuer Name: Bezaubernd schön by Anne & Dana in Harsefeld

Mit einem Sektempfang feiern die Nageldesignerinnen, Kosmetikerinnen und Fußpflegerinnen von „Bezaubernd schön by Anne & Dana GbR“ in Harsefeld die Umfirmierung und Einweihung der neuen Räume sowie die Erweiterung des Teams und des Angebots. Am Am Samstag, 25. Februar, 10 bis 15 Uhr, sind alle Kunden und Interessierte herzlich in die Griemshorster Straße 1 eingeladen, um sich in nettem Ambiente über das Leistungsspektrum zu informieren und das Team kennen zu lernen.Vor allem die Stammkunden werden feststellen, dass einiges neu ist: Denn nachdem Geschäftsgründerin und Nageldesignerin Anne Päplow und ihre ehemalige Stuhlmieterin Dana Touab, Nageldesignerin, staatlich geprüfte Kosmetikerin und Fußpflegerin, rund fünf Jahre in „Annes Nagelsstudio“ erfolgreich zusammen gearbeitet haben, stellen sie jetzt das Geschäft unter neuem Namen auf gemeinsame Beine, indem sie eine GbR gegründet haben. „Zu zweit haben wir viel mehr Möglichkeiten“, freut sich Anne Päplow über die Verstärkung. So wurden nicht nur die Behandlungsräume um fast das Doppelte erweitert und umgestaltet, sondern auch das Team. Neu ist die staatlich geprüfte Kosmetikerin und Fußpflegerin Katharina Köhn, die in einem extra eingerichteten Bereich professionelle Kosmetikbehandlungen anbietet.Das Leistungsspektrum des Teams darüber hinaus von Nagelmodellage, Maniküre und Pediküre über Wimpern färben, Augenbrauen zupfen und färben bis zum Sugaring (Haarentfernung mit Zuckermasse).Bezaubernd schön by Anne & Dana GbR in HarsefeldGriemshorster Straße 1Tel 04164-8739933Sektempfang: Samstag, 25. Februar, 10 bis 17 Uhr