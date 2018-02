Hausmesse in Bargstedt: Das Team von M&S Bauelemente präsentiert aktuelle Trends

Zur traditionellen Hausmesse am letzten Februar-Wochenende, 24. und 25. Februar, jeweils 10 bis 16.30 Uhr, lädt das Team von M&S Bauelemente gleich mit mehreren Attraktionen, Angrillen und einem Gewinnspiel nach Bargstedt ein. "Wie im vergangenen Jahr werden wir in unserer Ausstellung z.B. live zeigen, wie wir ein Terrassendach aufbauen", sagt Inhaber Michel Feldtmann. "Das kam bei den Besuchern sehr gut an." Mit einem Terrassendach lässt sich der Sommer um viele Wochen verlängern. So wird bei der Firma M&S Bauelemente, auch schon im Rahmen der Hausmesse Ende Februar angegrillt. "Wenn das Wetter nicht mitspielt, bieten wir unseren Besuchern in unserer Ausstellung genügend wind- und wettergeschützte Bereiche zum Ausprobieren", so Michel Feldtmann.

Im Bereich Markisen ist der Chef nicht nur von der neuen Markilux-Kollektion begeistert: "Es stehen wirklich schicke Stoffe in tollen Farben und mit kreativen Mustern zur Auswahl - die Kollektion ist sehr gelungen." Auch die neue Drei-D-Planungstechnik wird von Feldmann sehr gelobt. Mit dieser Technik können die Mitarbeiter von M&S Bauelemente den Kunden vor Ort die Wunschmarkise virtuell ans Haus zaubern. Der Kunde erhält sofort einen realistischen Eindruck, wie der Stoff wirkt, und kann mit einem Klick Farbe und Muster ändern. Auch die aktuelle Fenstertechnik von den Firmen Stader Glas und Schöpper wird präsentiert. Ebenfalls neu sind Rollläden mit einem sanften und daher schonenden Anlauf.

Eine weitere Besonderheit ist ein Ausstellungswagen mit verschiedenen Garagentor-Modellen. "Wir empfehlen Sektionaltore, die - anders als Schwingtore - gerade nach oben öffnen und daher keinen Raumverlust verursachen", sagt Michel Feldtmann. Außerdem sind Sektionaltore - in verschiedenen Stärken - isoliert, sodass in der Garage auch empfindliche Gegenstände gelagert werden können.

Des Weiteren können sich Interessierte in der Ausstellung über die einzigartige Qualität und Vielfalt von Haustüren und Haustürfüllungen der Firma Rodenberg informieren.

Für einen erheblichen Wohn-Komfort, mehr Sicherheit und Energieeffizienz sorgt die Smarthome-Steuerung von Somfy. Mit dieser Steuerung können Rollläden, Markisen, Licht, Heizung und Tore sowohl von Zuhause als auch von unterwegs gesteuert werden.



Mit jeder Anfrage, die die Besucher an den beiden Hausmesse-Tagen stellen, nehmen sie automatisch am Gewinnspiel teil. Als Preise locken drei attraktive Einkaufsgutscheine im Wert von 250 Euro, 150 Euro und 100 Euro. Das Leistungsspektrum von M&S Bauelemente reicht vom Verkauf und Wartung von Haustüren über die Montage von Einbruchschutz bis zum Nachrüsten der Rollläden auf Elektroantrieb, von der Montage von Vordächern bis zur Planung und zum Bau von Wintergärten.