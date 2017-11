Kurze Wege für Kunden: Die Zweigstelle der Fahrschule Detlefsen in Ahlerstedt wird mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht

Ab sofort ist die Fahrschule Detlefsen zusätzlich zum Harsefelder Standort auch in Ahlerstedt zu finden. Die Einweihung der neuen Zweigstelle feiern Familie Detlefsen und Fahrlehrer Gunner Wollfers mit einem Tag der offenen Tür. Am Samstag, 4. November, 10 bis 15 Uhr, sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich die neue Fahrschule bei Kaffee und Kuchen, Getränken und Snacks anzuschauen und sich gerne über Leistungsspektrum des Teams zu informieren.

"Wir waren schon seit längerer Zeit auf der Suche nach geeigneten Räumen", sagt Bettina Detlefsen. "Denn wir haben viele Schüler, die aus dieser Gegend kommen und die bisher darauf angewiesen waren, dass ihre Eltern sie zum Unterricht nach Harsefeld fahren. Jetzt können sie mit dem Fahrrad zu uns kommen." Ein weiterer Vorteil sei, so Michael Detlefsen, dass sich die Schüler aussuchen können, ob sie in Zeven oder Stade Prüfung machen wollen. Auf besonderen Wunsch ist auch eine Prüfung in Buxtehude möglich.

Als in der Zevener Straße 16 die Bäckerei auszog, war die Gelegenheit gekommen: Der Vermieter ließ die Räume komplett renovieren und Familie Detlefsen richtete dort die Fahrschule mit einen ansprechenden Empfangsbereich inklusive gemütlicher Sitzecke sowie mit einem hell und freundlich gestalteten Raum für den Theorieunterricht ein.

Wer am Tag der offenen Tür keine Zeit hat, kann sich jeden Montag und Mittwoch in der Zeit von 18 bis 19 in Ahlerstedt anmelden. Im Anschluss findet der Theorieunterricht statt. "Da wir zusätzlich in Harsefeld am Montag, Dienstag und Donnerstag Theorieunterricht anbieten, können Schüler, die es mit dem Führerschein eilig haben, an beiden Standorten den Unterricht besuchen, und sind so schneller fertig", sagt Michael Detlefsen.



Fahrschule Detlefsen Ahlerstedt

Tag der offenen Tür

Samstag, 4. November, 10 bis 15 Uhr

Zevener Straße 16