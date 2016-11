Trotz November-Nebels und nasskalter Witterung: Harsefelder Nightshopping sorgte für volle Geschäfte

Im nächtlichen, nasskalten November-Nebel wirkte die Harsefelder Ortsmitte am vergangenen Freitagabend zeitweise wie das Londoner East End zu seinen finstersten Zeiten. Doch die "Gestalten", die zu später Stunde in Harsefeld unterwegs waren, hatten durchweg friedliche Absichten: Es waren die Nightshopper, die durch die bis Mitternacht geöffneten Geschäfte streiften, um sich mit warmen Wintersachen, nützlichen Dingen für Heim und Garten sowie Geschenken für Familie und Freunde einzudecken. Während sich die einen vollbepackt mit Taschen und Tüten auf den Heimweg machten, ließen die anderen den Abend bei Glühwein, Bratwurst oder italienischen Leckereien ausklingen. Einige Kaufleute sorgten für einen "märchenhaften" Abend: Ihre Schaufenster waren mit Märchen-Motiven dekoriert. So verflog schnell die düstere East-End-Stimmung.