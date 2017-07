Auto-Marder schlugen doppelt zu

Zu gleich zwei Pkw-Diebstählen kam es am vergangenen Wochenende.



- In der In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 8.45 Uhr entwendeten Unbekannte in der Schifferstraße in Höhe der Hausnummer 68 einen Schifferstraße, in Höhe der Hausnummer 68, zu einem PKW-Diebstahl einen grauen Mitsubishi ASX mit dem Kennzeichen WL-WS 3004 von einem Parkstreifen.



- In der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 9.45 Uhr kam es in Meckelfeld in der Straße Alter Kirchweg, in Höhe Hausnummer 13, ebenfalls zu einem PKW-Diebstahl. Unbekannte entwendeten dort einen Ford Galaxy in schwarz mit dem Kennzeichen MKK-OG 888 vom Fahrbahnrand.