Betrunken ohne Führerschein und Versicherung

mi. Seevetal. Betrunken, ohne Führerschein, in einem nicht versicherten Auto, bei laufendem Motor eingeschlafen. Dieses Szenario bot sich am vergangenen Samstagmittag der Polizei in der Horster Landstraße in Horst. Den Beamten waren Pkw und Fahrer von Passanten gemeldet worden. Da der Fahrer laut Zeugen nicht ansprechbar sein sollte, alarmierten die Polizei zusätzlich einen Rettungswagen. Der Fahrer konnte allerdings leicht durch die Beamten geweckt werden. Der 33-järhrige Hamburger pustete 3,17 Promille. Eine Überprüfung ergab, er hatte seinen Führerschein bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt verloren.