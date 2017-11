Fahrertausch flog auf

mi. Tostedt. Mit einem Fahrertausch wollten zwei 22 Jahre alte Männer jetzt einer Strafverfolgung wegen alkoholisierten Fahrens entgehen. Dumm nur, dass auch der "Tauschfahrer offenbar ordentlich ins Glas geschaut hatte... Am vergangenen Sonntag wollte die Polizei gegen 6 Uhr einen Pkw in Tostedt kontrollieren. Der Pkw-Fahrer fuhr auf das Gelände einer Tankstelle, dort verlangsamte er stark. Deutlich war für die Beamten zu erkennen, dass im inneren des Autos ein Fahrerwechsel vollzogen wurde. Nach dem Stillstand des Pkws bestritten die Insassen, zwei 22-Jährige jedoch vehement, die Sitzplätze getauscht zu haben. Da bei beiden Personen Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung vorlagen, erfolgte in den Räumen der Polizeidienststelle bei Beiden durch einen Arzt die Blutentnahme. Sollten die Laboruntersuchungen den Verdacht der Polizeibeamten bestätigen, erwartet die beiden 22 Jahre alten Männer ein Verfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr- egal wer gefahren ist.