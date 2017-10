Frontalzusammenstoß in Hollenstedt

bim. Hollenstedt. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw kam es am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Breitensteiner Allee in Hollenstedt. Ein 81-Jähriger hatte die Straße von der K40 kommend befahren und war an einer Fahrbahnverengung vorbeigefahren. Dabei kollidierte er frontal mit dem in Höhe der Engstelle schon entgegenkommenden VW Golf eines 19-Jährigen. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.