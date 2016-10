Motorradfahrer auf der B3 schwer verletzt

bim. Wenzendorf. Ein 61-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstag gegen 12 Uhr bei einem Unfall auf der B3 schwer verletzt. Er war in Richtung Trelde unterwegs, als eine 67-jährige Opel Fahrerin von der Otto-Lilienthal-Straße auf die B3 in Richtung Rade abbog und den Biker übersah, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.