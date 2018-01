Spritztour endete im Graben

mi. Hollenstedt. Am vergangenen Sonntag wurde der Polizei ein BMW im Graben am Sportplatz in Wenzendorf gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der BMW im Graben festgefahren hatte. Kurios: Ein Anruf beim Fahrzeughalter ergab, dass der den BMW auf seiner Auffahrt wähnte. Nach einem kurzen innerfamiliären Gespräch gab dann der 17-jährige Cousin aus Winsen zu, den BMW für eine Spritztour "ausgeliehen" zu haben. Nach wenigen 100 Metern habe ihn das schlechte Gewissen gepackt, da war es aber schon zu spät. Beim Wenden habe er sich festgefahren und konnte den BMW nicht mehr zurückbringen. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und er muss mit einer Führerscheinsperre rechnen.