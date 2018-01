Wieder Einbrüche im Landkreis

mi. Landkreis. Für das vergangene Wochenende meldet die Polizei drei Wohnungseinbrüche:

- Im Elbring in Bullenhausen wurde am Samstag zwischen 8 und 19 Uhr in eine Kellerwohnung eingebrochen. Die Täter entkamen ohne Beute.

- Ebenfalls am Samstag hebelten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 und 21 Uhr ein Fenster in einem Reihenhaus in Fleestedt auf. Die Diebe wurden gestört und entkamen durch einen Sprung aus dem ersten Stock des Gebäudes.

- In Brackel drangen Diebe in ein Haus im Suhrkamp ein. Dabei beschädigten sie die Haustür und die Glasscheiben neben der Tür. Als einzige Beute entwendeten die Täter eine Ski-Jacke.