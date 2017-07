Wohnugnseinbruch in Hollenstedt

mi. Hollenstedt. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es zwischen Freitag, 30.Juni und Samstag, 1.Juli, 20 Uhr. Unbekannte Täter drangen im Haselweg in Halvesbostel in das Gebäude ein in dem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten alle Räume und entkamen unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.