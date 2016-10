Zigaretten aus Hollenstedter Postfiliale entwendet

bim. Hollenstedt. Einbrecher erbeuteten Freitag gegen 2.10 Uhr Zigaretten aus der Hollenstedter Postfiliale in der Estetalstraße. Zeugen beobachteten drei Männer, die eine Schaufensterscheibe mit einem Fahrradständer und einem Feldstein einschlugen. Einer der Täter kletterte in die Filiale und ergriff dort in aller Eile einige Zigarettenschachteln. Als die Täter von Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem Fahrzeug, vermutlich in Richtung der Autobahnanschlussstelle. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt unter Tel. 04182-28000.