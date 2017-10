"Amor und Psycho" - Kabarettistin Vanessa Maurischat in Moisburg

Das Herz zerschossen von Amors Pfeilen, wie schön wäre das! Doch stattdessen ist das Hirn zermürbt von den eigenen Psychosen. Mit einer gelungenen und grandiosen Gratwanderung zwischen Kabarett und Comedy thematisiert die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin und Liedermacherin Vanessa Maurischat die Widersprüchlichkeiten und den alltäglichen Wahn unserer Zeit. Am Sonntag, 11. November, Beginn 17 Uhr, ist die Künstlerin, die es laut den Feuilletonisten „verdient, zu den Großen gezählt zu werden“ mit ihrem neuen Programm Amor & Psycho beim Kulturpunkt Moisburg im Salon des Amtshauses zu Gast.Kann man Löffelchen liegen mit jemandem, den man sich aufgegabelt hat? Darf man als Veganer die Salamitaktik anwenden? Nach „Nacktbaden“ und „Sekt and the City“ gibt sich die Berliner Kabarettistin in ihrem neuen Programm gänzlich Amor & Psycho hin. Ein Muss für Schlauberger, Angsthasen,Hobbypsychopathen und Möchtegern-Casanovas.Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro - Kinder bis sechs Jahre frei, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung.