Brandschützer auf Boßeltour

Das war mal ein ganz besonderer „Einsatz“: Die Freiwillige Feuerwehr Appel veranstaltete jetzt mit allen aktiven und passiven Mitgliedern eine Boßeltour durch die Gemeinde.Los ging es am Gerätehaus in Appel, von dort zogen vier Gruppen querfeldein und durch die Straßen der Gemeinde in Richtung Grauen. Dort auf dem Spielplatz standen für alle Boßeler in einem großen Pavillon selbstgemachter Kuchen und warme Getränke bereit. So gestärkt wurde der Rückweg angetreten. Bei einer kleinen Siegerehrung und einem gemeinsamen Grünkohlessen klang der Tag aus. Für die Retter aus Appel ist dabei klar: Nächstes Jahr wird wieder geboßelt. Dann hoffentlich bei besserem Wetter.