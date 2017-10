"Diese Pferde werden gequält"

mi. Hollenstedt. „Das ist Tierquälerei!“ Sylvia P*. und Petra G*. sind entsetzt von den Bedingungen, unter denen eine Tierhalterin drei Pferde auf einem Stallgelände zwischen Hollenstedt und Wenzendorf an der Kreisstraße 40 hält. Sie sprechen von unhaltbaren Zuständen und haben das Veterinäramt eingeschaltet. Dort sieht man die Situation zwar kritisch, aber nicht dramatisch.„Die Pferde sind total abgemagert. Der Stall war die ganze Woche voller Pferdemist, der Heuballen, der den Tieren als Nahrung dienen soll, ist total verschimmelt. Anfang der Woche hatten die Tiere noch gar nichts zu fressen“, fassen Sylvia P. und Petra G. die Zustände auf dem Gelände zusammen. Die beiden Frauen sind selbst Pferdehalterinnen und beurteilen die Bedingungen an der Koppel als „unhaltbar“.Das WOCHENBLATT hat sich das Stallgelände angesehen: Die Situation am Stall ist tatsächlich nicht optimal. Eine Box ist zwar mittlerweile mit neuem Stroh ausgelegt. „Das muss die Halterin gemacht haben, wegen der Kon-trolle durch das Veterinäramt“, vermuten Sylvia P. und Petra G. Die Pferde selbst wirken abgemagert und angespannt. Das Futter riecht nach Schimmel. Neben dem Stall stehen unter einer Plane mehrere Heuballen, mindestens einer davon ist ebenfalls verschimmelt. Alles macht den Eindruck, als sei die Pferdehalterin schlicht mit der Pflege der drei Pferde überfordert.Das bestätigen auch Petra G. und Sylvia P., die sagen, dass die Frau dringend Hilfe braucht. Dreimal, berichten sie, hätten sie der Halterin ihre Hilfe angeboten. Doch die Frau, die die Tiere hauptsächlich von ihrer minderjährigen Tochter betreuen lässt, hätte jede Unterstützung abgelehnt. „Da haben wir die Reißleine gezogen und das Veterinäramt informiert“, erklären die besorgten Tierfreundinnen.Die Betroffene schreibt in einer Nachricht an das WOCHENBLATT, dass die Pferde von einem Veterinär begutachtet wurden. Sie selbst sehe sich aber als Opfer einer aus persönlichen Motiven geführten Rufmord-Kampagne. Sie habe deswegen ihrerseits Anzeige gegen die Verursacher dieses „Shitstorms“ erstattet.Johannes Freudewald, Sprecher des Landkreises Harburg, bestätigt, dass die Kreisveterinäre sich die Unterbringung der Pferde angesehen hätten. Die Halterin sei außerdem auch in der Vergangenheit schon in den Fokus des Veterinäramtes gerückt. „Es gab, wie auch dieses Mal, in der Vergangenheit kleine Beanstandungen.“ Aktuell mahnte das Amt an, dass die Tiere sehr abgemagert seien. Außerdem wurde die Schaffung eines zweiten Futterplatzes angeordnet sowie der Austausch des verschimmelten Futters. Weitere Auflage sei seine Wurmkur für eines der Pferde gewesen. Laut dem Pressesprecher habe die Halterin die Auflagen bereits vergangene Woche erfüllt.* Namen von der Redaktion gekürzt